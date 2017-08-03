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Хоккейная команда "Алтай" в рамках подготовки к новому сезону проведет товарищеский матч с новокузнецким "Металлургом", который долгое время выступал в КХЛ.
В межсезонье руководством "Алтая" был подписан договор о взаимном сотрудничестве с новокузнецким "Металлургом". В ходе подготовки к предстоящему сезону "Алтай" проведет в Новокузнецке не два контрольных матча, как было заявлено ранее, а три: 14 августа барнаульцы сыграют с "Металлургом", затем 15 и 16 августа – с "Кузнецкими Медведями" (по итогам выступления на чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона 2016/2017 "Кузнецкие Медведи" стали обладателями бронзовых медалей).
Ранее команда "Металлург" официально покинула КХЛ и следующий сезон проведет в ВХЛ. Перед сибирской командой стоит амбициозная цель как можно скорее вернуться в элитный дивизион российского хоккея.
Что касается команды "Алтай", то с 1 августа ребята вышли на лед Дворца зрелищ и спорта, где проводят тренировки. К ним подопечные Евгения Бакланова приступили 10 июля, а неделей позже вышли на лед. Сейчас хоккеисты продолжают тренироваться два раза в день, сочетая ледовую подготовку с занятиями на земле.
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