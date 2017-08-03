Фото: arnapress.kz
Останки солдата Ивана Ломакина из Алтайского края, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, нашли участники Сахалинского регионального отделения Поискового движения РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что поисковая экспедиция проходила на северо-курильском острове Шумшу. В ходе работ были найдены останки 47 советских солдат, у пятерых из которых при себе были именные предметы. Личность Ломакина установили при помощи подписанной фляжки.
В КДМ сообщили, что солдата в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии призвал в 1940 году Косихинский военкомат. Ломакин служил в 373-м стрелковом полку 101-й стрелковой дивизии, являлся снайпером. Он считался без вести пропавшим с 18 августа 1945 года.
Родственники погибшего солдата решили похоронить его в родном селе Верх-Жилино.
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