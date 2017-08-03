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Проверки по фактам утопления в Горном Алтае двух туристов из Новосибирска проводит республиканское управление Следственного комитета.
Как сообщили 3 августа в правоохранительном ведомстве, трагические инциденты произошли в Онгудайском и Улаганском районах еще в конце июля.
Так, 27 июля 26-летний Денис Кубышкин, приехавший с друзьями на слияние рек Большой Яломан и Катунь, пошел фотографироваться. Мужчину унесло течением реки. Попытки оказать помощь молодому человеку были безрезультатны.
Второе ЧП случилось 28 июля, когда 44-летний Алексей Евдокимов находился на отдыхе со своими родственниками на берегу реки Чулышман. Мужчина решил искупаться в реке, пошел в ее направлении, после этого его никто не видел.
"До настоящего времени тела потерпевших не найдены, ведутся поисковые мероприятия.
Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавляют в СКР.
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