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Аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае в пятницу, 4 августа. Вместе с тем в регионе возможны осадки.
"Местами в западных районах дождь, гроза, в утренние часы местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +27...+32 градуса. Ветер будет северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле кратковременный дождь и гроза прогнозируются в конце дня. Температура в краевой столице составит +28...+30 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
Напомним, штормовое предупреждение из-за аномальной жары в крае действует до 7 августа.
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