Фото: barnaul.org
Дорожники приступили к капитальному ремонту улицы Гущина в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В четверг, 3 августа, на участке улицы в границах улиц Попова и Рубусина началось фрезерование полотна. Подчеркивается, что ремонт ведется в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
На данном участке улицы Гущина уложат два слоя асфальтобетонной смеси, а также заменят бортовой камень. Работы будут вестись на площади 6,1 тыс. квадратных метров, их стоимость составит 5,2 млн рублей.
Ремонт будет завершен в конце текущего месяца.
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