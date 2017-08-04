Фото: avito.ru
Коттедж площадью 150 квадратных метров продают в селе Лебяжье под Барнаулом за 10,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Двухэтажный коттедж в селе Лебяжье. Материал стен: брус, кирпич. Газовое отопление, электроснабжение, водопровод, интернет, телефон. Постройка 2012 года. Гараж, баня, хозяйственный блок", — рассказывает продавец в своем объявлении.
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Дом находится на участке пять соток, на котором уложена тротуарная плитка. Есть теплица.
"Рядом лес, зеленая зона, очень красивое и экологически чистое место", — подчеркивается в объявлении.
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