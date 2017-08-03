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Ведущий Андрей Малахов пока не писал заявление на увольнение с Первого канала. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил ТАСС, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Агентство сообщает, что между членами съемочной группы "Пусть говорят" действительно произошел конфликт, однако предсказать будущее программы нельзя. Один из источников отметил, что все может проясниться 9-10 августа, когда ведущий вернется из отпуска.
Собеседник агентства подчеркнул, что Малахов не писал заявление и кастинга нет. При этом источник добавил, что у Первого канала всегда есть человек, которым можно заменить ведущего шоу. "Ничего исключать нельзя", — произнес он в заключение.
"Лента.ру" напоминает, что 31 июля в Twitter появилась информация о том, что Малахов собирается покинуть Первый канал ради работы на "России-1". Эти слухи подтвердил главред "Р-Спорт" Василий Конов, который назвал переход "фактом и главной трансферной сенсацией телевизионного межсезонья".
В ВГТРК отметили, что переход телеведущего "физически не может произойти", так как руководство сейчас находится в отпуске.
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