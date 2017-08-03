Фото: ibtimes.co.uk
Пользователи по всему миру лишились возможности общаться через сервис Skype. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на сайт Skype Heartbeat.
Причиной отключения пересылки сообщений в чатах стал масштабный сбой, отмечает издание. В корпорации Microsoft, владельце Skype, заявили, что знают о существовании проблемы. Инженерная команда уже работает над ее устранением, добавили в сообщении.
В компании заверили, что в итоге пользователи получат все отправленные сообщения.
СМИ сообщают, что больше всего от сбоя в Skype пострадали Европа и Северная Америка. Точное число юзеров, которые столкнулись с проблемой, не указывается.
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