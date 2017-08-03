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Суд в Тобольске вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого обвиняли в разбое. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает портал Znak.
Уточняется, что инцидент произошел 5 июня текущего года. Роберт Хамитов зашел в магазин "Пивзаправка" в девятом микрорайоне города с целью выпить, однако денег у него не было. Тогда подсудимый схватил 11-летнюю дочь продавщицы, приставил к ней нож и потребовал налить ему светлого и темного пива в большую тару. Мужчина забрал две бутылки объемом 5,5 литров и скрылся с места преступления.
Отмечается, что своими действиями мужчина нанес ущерб на 370 рублей. Прибывшие на место стражи порядка задержали злоумышленника по горячим следам и изъяли у него хмельной напиток и нож.
Хамитова признали виновным в разбое. Суд назначил ему четыре года и шесть месяцев заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевшей девочки 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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