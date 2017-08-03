Сотрудники СКР начали очищать профили во "ВКонтакте" от личных фото

Фото: Yuga.ru
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин завел страницу "ВКонтакте" и стал беспорядочно добавлять коллег из разных регионов в друзья. Поэтому сотрудников СКР проинструктировали насчет того, какие снимки и сообщения нужно публиковать на своих страницах в соцсети, пишет Life со ссылкой на Mash.
По новым правилам сотрудники СКР теперь должны указать в аккаунтах свои реальные имя и фамилию, загрузить снимки в форме и удалить все данные личного характера.
Сейчас Бастрыкин добавил в друзья уже 25 человек. На него также подписались восемь человек.
Отмечается, что глава СКР размещает на странице свои официальные фото, а также архивные фотографии блокадного Ленинграда. 25 апреля он разместил во "ВКонтакте" поздравление с 65-летием хоккеиста Владислава Третьяка.
Комментарии
я не понимаю с какого фига должно начальство волновать, что сотрудники делают в нерабочее время, если это не противоречит закону.