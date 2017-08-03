Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат заявил, что на проспекте Красноармейском в районе пересечения с улицей Молодежной требуется детальное обследование. Об этом сообщается на официальном сайте города.
"Детальное обследование подземных процессов для устранения причин просадки земляного полотна требуется на пр-кте Красноармейском в районе пересечения с ул.Молодежной. Напомним, на этом участке после обильных осадков дважды проваливался асфальт", говорится в сообщении.
Сегодня ночью дорожники планируют вскрыть проблемный участок. Причиной, как выяснилось ранее, стали вышедшие из строя бесхозяйные коммуникации.
"Необходимо вскрытие с двух сторон, чтобы оценить масштабы проблемы. Посмотрим, насколько сильно разрушились бесхозяйные сети, после чего примем решение. Предварительно планируется восстановление опалубки и нагнетание туда бетона. После того, как бетон достаточно затвердеет, будет восстановлено дорожное полотно", — рассказал Гармат.
Он отметил, что работы будет выполнять та же подрядная организация, что и проводит ремонт всего Красноармейского.
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