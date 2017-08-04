Иллюстрация: yandex.ru/maps
Участок проспекта Социалистического перекроют в центре Барнаула на 10 дней с утра 4 августа, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Движение будет закрыто на отрезке между улицами Короленко и Гоголя, начиная с 08:00 пятницы.
"Перекрытие связано с проведением работ по прокладке газопровода на проспекте и продлится до 21:00 13 августа", — уточняют в мэрии.
Автомобилистов призывают заранее выбирать пути объезда. Горожанам приносят извинения за временные неудобства.
Комментарии