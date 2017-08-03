На территорию Алтайского края не пропустили 18,95 тонны подкарантинных слив, нектаринов, персиков, груш и винограда, которые пытались ввезти из Республики Казахстан. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
"Гражданин РФ пытался ввезти продукцию высокого фитосанитарного риска без необходимых документов для реализации в Алтайском крае", — говорится в сообщении.
Необходимых фитосанитарных сертификатов не оказалось. В итоге фрукты были возвращены обратно на территорию Казахстана.
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