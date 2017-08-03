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Сливы, персики и груши: 19 тонн фруктов не пропустили на Алтай

, ИА "Амител"
Фрукты были возвращены обратно на территорию Казахстана

Фото: img11.nnm.me

На территорию Алтайского края не пропустили 18,95 тонны подкарантинных слив, нектаринов, персиков, груш и винограда, которые пытались ввезти из Республики Казахстан. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

"Гражданин РФ пытался ввезти  продукцию высокого фитосанитарного риска без необходимых документов для  реализации в Алтайском крае", — говорится в сообщении.

Необходимых фитосанитарных сертификатов не оказалось. В итоге фрукты были возвращены обратно на территорию Казахстана.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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