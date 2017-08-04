2 августа состоялось официальное открытие новой гостиницы в центре города.

Отель расположился на двух этажах нового здания на улице Цеховой, в непосредственной близости от главных магистралей города и от въезда в Барнаул со стороны Новоалтайска.

Гостиница "Бизнес-Турист" в основном рассчитана на деловых людей, представителей бизнеса и командированных. Поэтому здесь позаботились обо всем, что может понадобиться для полноценной работы: бесплатный скоростной Wi-Fi, рабочие места в номерах, конференц-зал на 35 человек, с полным комплектом оборудования для проведения презентаций, деловых встреч, мастер-классов. При гостинице имеется бесплатная парковка с круглосуточной охраной.

На первом этаже располагается финская сауна с бассейном и просторной комнатой отдыха, рассчитанной на компанию до десяти человек. Тут же находится и столовая, в которой можно полноценно пообедать или поужинать. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливые администраторы всегда готовы помочь гостям по любому вопросу: ориентирования по городу, организации экскурсии, трансфера, бронирования билетов.

Номерной фонд представлен в диапазоне от стандарта, с удобствами на этаже, до двухкомнатных апартаментов класса люкс с мини-баром и джакузи. Есть здесь и отдельный номер для молодоженов, оформленный в изысканных и романтических тонах. Общая вместимость гостиницы — 70 человек.

По словам одного из учредителей, особенностью новой гостиницы станет уникальное для Барнаула сочетание цены и комфорта проживания. Новое здание, построенное всего два года назад, свежий ремонт, исправно работающая коммуникация, дизайнерское оформление интерьера, высокий уровень обслуживания — все это выводит гостиничный сервис на новый уровень. Всего в ремонт и переделку бывших офисов учредителями было вложено около трех миллионов рублей. В ближайших планах — расширение за счет еще одного этажа.

К слову, для владельцев гостиницы это не первый проект. Также им принадлежит хостел "Барнаул" на Привокзальной, 9 — бюджетный вариант проживания с более чем демократичными ценами (350 рублей за койко-место), в двух минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.

Гостиница "Бизнес-Турист", г. Барнаул, ул. Цеховая, 29а

Телефоны:

+7 (3852) 60-99-44

+7 (913) 210-99-44

Бронирование онлайн на сайте www.otelbarnaul.ru

e-mail: turist@otelbarnaul.ru