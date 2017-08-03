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Полпред против назначения племянницы Рогозина директором нацпарка Сочи

, ИА "Амител"
"За последние пять лет сменила более пяти мест работы, допустила около сорока административных правонарушений"

Фото: i1.wp.com

Полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов попросил Минприроды не назначать директором нацпарка Сочи Дарью Филиппову, предполагаемую племянницу вице-премьера Дмитрия Рогозина, пишет Republic.

Как сообщается, в письме на имя главы Минприроды Дмитрия Донского Устинов отметил, что Филиппова работала в различных коммерческих и общественных организациях, не имеющих отношения к сфере охраны природы, и назвал ее назначение "нецелесообразным".

"За последние пять лет сменила более пяти мест работы, с периодичностью от полутора лет до одного месяца. В течение последних полутора лет допустила около сорока административных правонарушений", — пишет он.

В Минприроды заявили, что ранее представляли кандидатуру Филипповой, но назначать ее руководителем нацпарка не планировали. Ранее говорили, что Филиппову назначили на эту должность временно.

Бывший руководитель нацпарка Николай Пеньковский, занимавший должность на протяжении последних 15 лет, уволен без объяснения причин.

Как писал "Коммерсант", именно Минприроды инициировало назначение предполагаемой племянницы Рогозина директором сочинского нацпарка. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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