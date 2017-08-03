Ударившего журналиста НТВ оставили под подпиской о невыезде

Александру Орлову, который в День ВДВ ударил журналиста НТВ, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о побоях, сообщает LIFE.
Как отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на него также составили протокол о неповиновении полиции.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Побои" в отношении 32-летнего мужчины, ударившего по лицу корреспондента одного из телеканалов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — сообщила Волк.
Напомним, в среду, 2 августа, корреспондент Никита Развозжаев вышел в прямой эфир в парке Горького. В этот момент к нему подошел подвыпивший мужчина, который на просьбу не мешать вести съемку ударил журналиста по лицу.
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