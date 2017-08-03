Помощник президента РФ Игорь Левитин на церемонии открытия строительства участка федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" заявил, что дороги в России пока не готовы обеспечить проезд для электромобилей и беспилотных автомобилей, передает ТАСС.
"Готовы ли наши дороги сегодня принимать такие машины? Пока не готовы. Нам надо строить дороги адаптированные", — сказал Левитин.
Он отметил, что, по прогнозам американских и европейских коллег, к 2030 году весь автопарк этих стран будет электрическим, а к 2040 году общественный транспорт почти на 50% будет беспилотным.
Левитин подчеркнул, что в России уже сейчас необходимо строить дороги, адаптированные к автомобилям, которые появятся через пять лет.
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