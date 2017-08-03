Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, которого в День ВДВ ударил нетрезвый мужчина, готов пойти на примирение в суде. Об этом журналист сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Статья "Побои" подразумевает примирение, если он пойдет навстречу и извинится, то, естественно, будет примирение в суде. Если человек действительно скажет, что он осознал, и извинится — я не держу какого-то зла и не буду портить ему жизнь из-за того, что произошло. Потому что прекрасно понимаю, что он был пьяный, может быть, ему что-то показалось", — сказал Развозжаев.
Ранее сам напавший мужчина заявил о том, что готов принести извинения и выплатить денежную компенсацию пострадавшему, и предложил "добазариться".
"Слушайте, я готов принести свои извинения и... я не знаю... денежную компенсацию, сколько там нужно... давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, он мне какую-то гадость говорит, а я там свою братву иду ищу как бы... хоп и... руку кинул, и все", — объяснил ситуацию хулиган.
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