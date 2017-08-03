Суд города Озерска Челябинской области приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей по обвинению во взяточничестве, сообщили в региональном СУ СКР.
Цыбко взяли под стражу в зале суда. В течение двух лет он также не сможет занимать должности на госслужбе.
По версии следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерска Евгения Тарасова не менее 17,5 миллиона рублей за содействие в назначении его на должность. Позже сенатор получил взятку в 10 миллионов рублей от одного из предпринимателей за покровительство.
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