Необычное голубое озеро, которое появилось в песчаном карьере в Новом Уренгое, было осушено по решению властей, сообщается в паблике "Новый Уренгой".
"Все, что осталось на сегодняшний день от "Голубого озера". А ведь могло бы быть прекрасным местом отдыха для Уренгойцев. Администрации стоит задуматься", — говорится в сообщении.
Среди местного населения озеро, которое называли "голубым" и "колдовским", быстро прославилось. Берега облюбовали горожане и спасались в озере от жары. Тем более, что мест для купания в городе практически нет.
На предприятии, которое занимается разработкой песчаного карьера, связали появление озера с подъемом грунтовых вод, но не смогли объяснить необычный цвет воды, поскольку не делали химический анализ.
3 августа по решению местной власти воду из озера откачали. Огорченные жители города поделились фотографиями в соцсетях высушенного водоема, который быстро появился и быстро исчез.
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