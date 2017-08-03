Празднование национального удмуртского праздника в Ижевске едва не закончилось массовой потасовкой пенсионерок, сообщает Izhlife.
Люди устроили давку и выяснение отношений из-за раздачи бесплатной каши. Еду стали накладывать желающим в тарелки после освящения обрядовой каши и урожая.
Пожилые женщины начали толкаться, кричать и выхватывать тарелки, требуя как можно быстрее наложить именно им освященной каши.
"Люди, вас снимают. Какие вы дикие", — прозвучал на видео голос со стороны раздающих еду. Безрезультатно.
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