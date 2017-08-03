Замоскворецкий районный суд Москвы вынес вердикт Александру Орлову, который в Москве на День ВДВ ударил по лицу журналиста НТВ, когда тот был в прямом эфире, сообщает LIFE.
Речь идет не об ответственности за удар журналиста, а за неповиновение полиции при задержании. Судья решила, что Орлов должен пробыть за решеткой пять суток.
Разбирательства по возбужденному уголовному делу еще впереди.
В ходе основной части заседания мужчина жаловался, что плохо себя чувствует. Также он сообщил, что у него много заболеваний и за него волнуются родители, а мама-пенсионерка находится на иждивении и ей необходимо помогать.
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