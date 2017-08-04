Президент России Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Александру Козлову проработать вопросы, которые жители региона подняли в ходе "Прямой линии" с главой государства, передает ТАСС.
"Я хочу передать документы: обращение граждан в ходе "Прямой линии". Вопросы традиционные — состояние дорожной сети, уровень зарплат", — сказал Путин на встрече с главой региона.
Особое внимание президент обратил на вопросы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что при оптимизации сети медицинских учреждений нельзя их закрывать в небольших населенных пунктах, лишая тем самым людей доступа к медицинской помощи.
"Второе — оказание медпомощи за деньги. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы — за три месяца. За деньги — в любое время", — сказал Путин, зачитывая на встрече с губернатором обращение людей в ходе "Прямой линии".
Он подчеркнул, что в данном случае это является прямым нарушением закона. "Это криминал", — сказал Путин.
Губернатор пообещал разобраться с проблемами.
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