Эксперты, изучив статистику Росстата, согласно которой в России в 2017 году резко упало число рождений, пришли к выводу, что в будущем проблема обострится, сообщает Русская служба BBC.

На рождение детей в стране влияет два фактора: женское население стареет, а молодые семьи из-за экономических трудностей боятся заводить детей.

По данным Росстата, с января по май 2017 года в России родились 679,2 тысяч детей. За тот же период 2016 года в России родились 762,5 тысяч детей. Таким образом, количество рожденных упало почти на 11%.

"Нас ожидает резкое ухудшение ситуации с числом родившихся, и оно будет нарастать", — уверен эксперт управления статистики населения и здравоохранения Росстата Алексей Ракша.

По его словам, сейчас в России женщин в возрасте 20 лет в два раза меньше, чем 30-летних, а пик рождения детей приходится на 28 лет.

Он убежден, что число родившихся уже сокращается, а по мере взросления нынешних 20-летних ситуация станет хуже. Так, к 2025 году "яма" придет в тот возраст, когда женщины чаще всего рожают — 25-30 лет.

В 2017 году ожидается и падение рождаемости, то есть числа рождений в расчете на одну женщину.

Фактически это означает, что молодые женщины откладывают рождение детей или отказываются от него.

Число родившихся будет падать до 2031 года, даже если рождаемость будет расти (если молодые женщины будут иметь больше детей).

По итогам года в Росстате ожидают 1,7 млн рождений. По данным ведомства, в 2016 году родилось 1,89 млн, а в 2015 году — 1,94 млн детей.

Снижение рождаемости означает, что население России сокращается.

Не исправляет ситуация и миграция, которая тоже в этом году снизилась.

Чтобы компенсировать естественную убыль населения России до 2030 года нужно будет привлечь от 9 до 15 миллионов иммигрантов, полагаю в Росстате.

В Ведомстве надеются, что ситуация в демографии начнет стабилизироваться после 2032 года.