Счетная палата РФ подготовила доклад о ходе исполнения федерального бюджета, а также информацию о ходе исполнения бюджетов внебюджетных фондов и бюджетов регионов за январь-июнь 2017 года. Большое внимание было уделено развитию здравоохранения.

Реализацию приоритетного проекта "Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в РФ" Счетная палата сочла выполненной, но не в полном объеме.

Алтайский край находится в группе из восьми регионов, срок реализации проекта в которых был установлен на 31 декабря 2016 года (Алтайский край, Оренбургская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край (Ачинск) и Брянская область).

Таким образом, прием пациентов в указанных восьми регионах должен идти вовсю уже с начала этого года.

Впрочем, по информации Минздрава России, к установленному сроку введены в эксплуатацию были только четыре перинатальных центра — в Алтайском крае, в Республике Башкортостан, Ставропольском крае и Оренбургской области.

По состоянию на 30 июня 2017 года подтянулись еще три отстающих региона. Так что с середины лета прием пациентов ведется уже в семи центрах. Аутсайдером выступила Кабардино-Балкарская Республика, где открытие ожидается только в августе — задержка на восемь месяцев.

Как отмечает Счетная палата, лишь в немногих регионах запланированные на определенную дату центры открывают свои двери для пациентов к этой самой дате.

Так, в группе из пяти регионов (Республика Хакасия, Ульяновская область, Республика Ингушетия, Сахалинская область, Пензенская область) перинатальным центрам дали срок до 31 марта 2017 года. Заработало же учреждение только в Ингушетии, а в остальных регионах открытие перенесли на срок от шести до девяти месяцев.

Схожая ситуация наблюдается и в группе со сроком реализации до 30 июня 2017 года. Из четырех запланированных центров (Краснодарский край, Псковская и Московская (города Наро-Фоминск и Коломна) области) ближе всех оказался Наро-Фоминск. И то по состоянию на 29 июня документы переданы на оформление лицензии по осуществлению медицинской деятельности.