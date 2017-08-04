Заказ на сайте госзакупок от центральной аптеки города Находка получился весьма оригинальным, во многом благодаря оформлению, пишет "Daily Афиша ".
Так, в сведениях о способах закупки указано положение "Веслом по **** в рамках 223-ФЗ".
В документах положения были найдены фотографии полуобнаженной женщины, которую в СМИ идентифицировали как директора аптеки. Отмечается, что этот же снимок можно найти на сайте "Мой мир".
Причем, как удалось выяснить, обновления в документе произошли только 3 августа. До этого ничего подобного в заказе не было. В данный момент ссылка на сайте госзакупок недоступна, но пользователи успели сделать скрин заказа.
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