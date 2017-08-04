Огнеборцам удалось взять под контроль пожар в 79-этажном жилом небоскрёбе "Факел" (The Torch) в Дубае, сообщает ИА Regnum.
Как пишет РИА Новости, пожар начался на девятом этаже здания. Далее пламя пошло вверх. На видеозаписи видно, что горит верхняя часть здания.
Отметим, что небоскреб является одним из самых высоких зданий в мире. Он был построен шесть лет назад. Пожар здесь уже был два года назад.
Комментарии
как вы лодку назовете, так она и поплывет
По видео не скажешь, что пожар начался на 9-м этаже
по видео можно только сказать одно - будь это 9 сентября - давно бы рухнул и в придачу еще ченить поблизости