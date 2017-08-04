Один человек погиб, один пострадал в результате столкновения двух иномарок на 277-м километре трассы Р-256 Чуйский тракт в Троицком районе, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
"Авария произошла утром в 5.40 в пятницу, 4 августа. 35-летний водитель автомобиля Skoda ехал со стороны Барнаула в сторону Бийска. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota", — комментируют в ведомстве.
В результате аварии водитель Toyota скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, а водитель автомобиля Skoda госпитализирован в местную ЦРБ с различными травмами. По факту аварии назначена проверка.
Комментарии
Куда торопятся с обгонами? Туда еще не один не опоздал. Жаль водителя Тойоты
в 5-40, на пустой трассе, на леворульке ушел в лоб... жалко, что не с грузовиком...