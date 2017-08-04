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Поиски 28-летнего мужчины, пропавшего без вести, ведут волонтеры в Барнауле, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение Алексея Крапивина неизвестно со 2 августа. Парень проживает в поселке Бельмесево.
Приметы пропавшего: рост 189 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза.
Был одет в красную спортивную кофту, черную футболку с белой надписью, черные джинсы, коричневые сандалии.
Отмечается, что молодой человек может нуждаться в медицинской помощи.
Комментарии
Маме то звонили? Или родственникам.