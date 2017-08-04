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Девочки-подростки, сбежавшие из детского реабилитационного центра "Солнышко" (на фото) в Барнауле, найдены живыми и здоровыми, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю совместно с органами полиции установлено местонахождение двух воспитанниц краевого социально-реабилитационного центра "Солнышко", расположенного в одном из районов города Барнаула, которые 1 августа 2017 года самовольно ушли из учреждения", — информирует ведомство.
В СКР подчеркивают, что в медицинской помощи подростки не нуждаются.
Напомним, что 13-летняя Ольга Ситская и 14-летняя Диана Пысина покинули реабилитационный центр 1 августа.
Известно, что одна из воспитанниц центра ранее уже неоднократно уходила из социального учреждения, поскольку не желала соблюдать правила проживания в нем.
Комментарии
Эно не они купались на речном?