Две пьяные девушки купались в Оби в районе речного вокзала в Барнауле в ночь на пятницу, 4 августа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По данным ведомства, девушки начали купаться около часа ночи. В какой-то момент они начали тонуть. Одну из них из воды достали очевидцы, а ее знакомую уже унесло течением Оби на середину реки.
"Дежурный речного вокзала сообщил о случившемся дежурному поисково-спасательного отряда на акваториях. Спасатели на лодках незамедлительно отправились на помощь утопающей", — сообщают в ведомстве.
Через несколько минут девушку нашли и доставили на берег. Ее жизни ничего не угрожает. Отметим, что в этом месте в Барнауле купание запрещено.
Комментарии
кукушки!!!!
по синеве. ночью. еще поди и курят?