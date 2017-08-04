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Церковь на родине Калашникова достроят в 2018 году за 60 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края Александр Карлин остался доволен темпами строительства объекта

Фото: правительство Алтайского края

Знаменская церковь в селе Курья Алтайского края, где крестили знаменитого оружейника и нашего земляка Михаила Калашникова, достроят во втором квартале 2018 года, а общие работы обойдутся в 60 миллионов рублей.

3 августа на строящемся объекте побывал губернатор региона Александр Карлин, который напомнил, что храм как часть мемориального комплекса Михаила Калашникова входит в федеральную программу по подготовке к 100-летию легендарного оружейника.

Сейчас реставраторы восстанавливают первоначальный облик храма. Сложность работ заключается в том, что приходится подбирать кирпич, собирать фрагменты так, чтобы кладка была максимально приближена к аутентичной. Уже восстановлена колокольня, завершено устройство канализации и монтаж внутреннего электроснабжения храма. Сметная стоимость объекта превышает 60 млн рублей, работы планируют завершить во втором квартале 2018 года. Александр Карлин выразил удовлетворенность профессионализмом мастеров, выполняющих сложные реставрационные работы.

"Реставрируемая церковь — это значимый для нашей духовной истории объект. Но речь идет не об отношении к отдельному объекту, речь идет о сохранении и приумножении нашего исторического и духовного наследия. Знаменская церковь в Курье построена на народные деньги, за счет средств обычных людей, жителей Курьи и окрестностей. Эта церковь отражает высокий уровень духовности с одной стороны, а с другой – уровень наших мастеров, которые возводили это уникальное здание. К сожалению, многие секреты до сих пор в полном объеме мы не восстановили. Например, нам так и не удалось узнать, как в храме во все времена года без печей, только за счет конструктивных особенностей удавалось поддерживать комфортную температуру", — приводит пресс-служба правительства региона слова Александра Карлина.

 


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Комментарии

4.08.2017 10:09
Дядька

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