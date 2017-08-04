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Пьяный мужчина угнал машину в Новоалтайске, потому что не мог идти

, ИА "Амител"
Машина была открыта, а ключи оставлены в замке зажигания

Фото: sanjira.rubydos.ru

Полицейские задержали 35-летнего жителя Новоалтайска, которого подозревают в угоне автомобиля ВАЗ-2106, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что машина была припаркована около частного дома по улице Октябренок. Автомобиль был открыт, а ключи оставлены в замке зажигания. Владелец машины заметил пропажу только утром и сообщил в полицию. Угнанный автомобиль был обнаружен на станции Присягино, подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Угонщик пояснил, что решил угнать машину, потому что был настолько пьян, что не мог идти. Поэтому житель Новоалтайска решил передвигаться на чужом автомобиле. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.  Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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