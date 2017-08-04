Адвокат из соседнего региона и его помощница получили по три года условного срока за покушение на мошенничество по сговору в отношении своего клиента из Алтайского края, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Как уточняют в ведомстве, весной прошлого года 50-летний адвокат Адвокатской палаты соседнего региона вместе со своей 36-летней помощницей задумали получить от одного из обвиняемых по уголовному делу, находившемуся в производстве органов МВД России по Алтайскому краю, 350 000 рублей. Они ложно пообещали ему решить вопрос, который не входит в их полномочия — условное осуждение взамен на грозившее обвиняемому наказание, связанное с лишением свободы.
В итоге в мае этого года их задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю при получении 50 тысяч рублей.
Комментарии
отстранять таких от адвокатской практики, а условка им по барабану.