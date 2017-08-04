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Взрыв газа произошел утром 4 августа в кафе "Калифорния" на улице Ленина, 90 в Красноярске. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, указывают, что утечка газа произошла из баллона объемом 50 литров. "Произошёл хлопок с последующим возгоранием мебели и оборудования на площади 2 кв. м в г. Красноярске. Всего задействовано 19 человек, 6 единиц, от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.
По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, на месте происшествия полиция осуществляет охрану общественного порядка. Всего на месте работают около 20 полицейских.
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