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Фотоновости. Два человека пострадали после взрыва газа в красноярском кафе

, ИА "Амител"
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

Фото: 24.мвд.рф

Взрыв газа произошел утром 4 августа в кафе "Калифорния" на улице Ленина, 90 в Красноярске. В результате инцидента пострадали два человека, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, указывают, что утечка газа произошла из баллона объемом 50 литров. "Произошёл хлопок с последующим возгоранием мебели и оборудования на площади 2 кв. м в г. Красноярске. Всего задействовано 19 человек, 6 единиц, от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники", — добавляют в экстренном ведомстве.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, на месте происшествия полиция осуществляет охрану общественного порядка. Всего на месте работают около 20 полицейских.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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