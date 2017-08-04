Депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов предложил разработать стратегию развития здравоохранения Рубцовска, сообщает "Катунь 24".
По мнению народного избранника, в первую очередь, нужно развивать две службы: скорой помощи и ангиографическую. Ангиографические исследования позволяют медикам точно установить диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Кроме этого, большое внимание при разработке стратегии нужно уделить проработке геронтологического направления, считает депутат.
"Здравоохранение Рубцовска и обслуживание региона – оно, естественно, живо. Оно может выполнять свои функции, и для того, чтобы это заработало в лучшем варианте, нужно сделать стратегию развития Рубцовского региона. Обозначить четко цели и задачи", — говорит Валерий Елыкомов.
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