Сотрудники правоохранительных органов Мехико задержали 17-летнего россиянина, который нарушал общественный порядок, взбираясь вверх по стенам высотных зданий без страховки и специальных приспособлений. Об этом пишет газета "Известия".
Молодого россиянина задержали в четверг, 3 августа. В полицию поступило сообщение, что молодой человек начал взбираться по забору, окружающему высотное здание. Так называемый "человек-паук" перелез через высокий забор здания благодаря своим знакомым.
Ранее в соцсетях появилась новость о том, что в Мехико завелся любитель взбираться на высотки. Там же была выложена запись трюка. Видео было снято в месте, где много офисных зданий. Когда россиянин увидел, что его снимают, он помахал рукой.
Издание пишет, что юноша ездит по разным странам и совершает опасные восхождения по стенам зданий, считая это своим хобби.
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