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Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Только положительно! Отлично, что ремонт ведется в таких масштабах, а работы очень высокого качества;

Неудобно, но что поделать - ремонт нужен;

Надоело. Каждое лето ремонт идет, а толку никакого;

Я легко готов терпеть все неудобства столько, сколько потребуется, лишь бы в итоге город получил действительно качественные и безопасные дороги;

Пусть ремонтируют дороги, но только так, чтобы мне это не мешало. Я хочу спокойно и быстро проезжать по дорогам в удобное для меня время;