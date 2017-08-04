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Тысячи жителей Алтайского края за первые шесть месяцев этого года были привлечены к обязательным работам за различные нарушения.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, такое наказание применили за полгода в отношении более чем 2250 человек.
"Как правило, это работы, не требующие специальных знаний или квалификации: уборка, очистка улиц и иных городских территорий, покраска и ремонт заборов, работы по озеленению и прочее", — уточняют в ведомстве.
При этом за указанный период зарегистрировано около 11 тысяч исполнительных производств, возбужденных на основании постановлений судей о назначении административного наказания в виде обязательных работ.
Их количество существенно выросло по отношению к прошлому году — почти на 2,5 тысячи исполнительных производств больше, чем в 2016-м.
Любопытно, что имеют место случаи, когда на одного должника поступает сразу несколько постановлений о назначении административного наказания в виде обязательных работ.
В таких случаях отбывать обязательные работы проштрафившимся приходится последовательно.
Нередко провинившиеся уклоняются от работ и в итоге попадают под новое административное дело.
Комментарии
РФ-овский ГУЛАГ на марше ))