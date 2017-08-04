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Жительницу Ключевского района Алтайского края подозревают в незаконном выращивании мака — правоохранители изъяли с ее участка около сотни кустов наркосодержащего растения.
Женщина рассказала полиции, что семена пищевого мака она приобрела прошедшей весной и посеяла их для собственного потребления конечного продукта.
"По предварительным данным, о том, что мак запрещено культивировать, женщина знала. Видимо, поэтому и посеяла семена вместе с цветами. Но именно уходу за маком женщина уделяла больше внимания", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Исследования показали, что весь изъятый мак относится к растениям, содержащим наркотические средства. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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