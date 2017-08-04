Фото: Instagram
Жаркая погода ненадолго вернулась в Барнаул. После дождливого июля у жителей города есть несколько дней, чтобы вновь вернуться на пляжи, искупаться и позагорать. В честь возвращения лета предлагаем подборку фото из Instagram ярких девушек с барнаульских пляжей.
Это лето жарой нас не балует, но урвать деньки всё-таки можно 🌞🌸🌿 #всенапляж #паркспорта #барнаул
A post shared by Ekaterina Nikolaeva (@kate.nik) on
У дорогой, любимой @1olichka_st сегодня день рождения! Красотка наша, с праздником 😊😊😘😘😘😘#паркспорта #всенапляж #пляжвпарке
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Я так хочу, что бы лето не кончалось.... 🌱☀️🌊🍎🍒🍓🍹 #summer#instagram#girl#im#live#barnaul#пляж#паркспорта#всенапляж
A post shared by Ms.Kris👑 (@kristina_basargina) on
A post shared by Иришка (@irichka_barnaul) on
Чтобы с вами происходили клевые вещи для начала надо быть клевым самому😋☀️☀️☀️☀️#вгородежара#жаравгороде#marysahome#всенапляж#купальник#ивсё
A post shared by МарусяХоум (@marysahome) on
Освежись💦 . . . #vsco #vscocam #instavsco #vscophoto #instashot #instapeople #instalove #instafamily #catsofgram #instaboy #instagirl #rich #rich_bar #instamovie #movie #imovie #instavideo #всенапляж #пляж #школасмертина #барнаул22 #инстабарнаул #барнаул #пляж #сексифрау
A post shared by Ирина Константиновна (@melv_hope) on
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A post shared by D A S C H A ℕ I K O L A E ℕK O (@d_nikolaenko) on
Желание выкладывать истории и посты появляется всё реже #всенапляж #пляжвпарке
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Водные процедуры🍩 . . . #vsco #vscocam #instavsco #vscophoto #instashot #instapeople #instalove #instafamily #catsofgram #instaboy #instagirl #rich #rich_bar #instamovie #movie #imovie #instavideo #всенапляж #пляж #школасмертина #барнаул22 #инстабарнаул #барнаул #пляж #сексифрау
A post shared by Ирина Константиновна (@melv_hope) on
💦 #всенапляж ☀️😎🌴 #Summer#happy#bestoftheday
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A post shared by ⚜️Inna T.⚜️ (@blond_innochka96) on
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Сегодня было очень жарко🔥 спасались от жары как могли💦💦💦 #всенапляж #паркспорта
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Теперь спокойна моя душенька)😌✅📱📲 #паркспорта #месяцмой #всенапляж Как только погода позволит😄☀️🌴
A post shared by Ольга Гердт (@frauherdt) on
A post shared by EKATERINA💎 (@ekaterina_galdak) on
Как же я люблю #лето ! ☀👍 #всенапляж #паркспорта
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A post shared by Алина💫 (@alina_rudakova) on
A post shared by Olga Cherepanova (@olga_chere) on
#жаравгороде #всенапляж #паркспорта 🔥☺️
A post shared by Анастасия (@anastasiasokhrynina) on
A post shared by Ira Mayorova (@iramayorovaaa) on
#всенапляж забирать круги у спасателей🙋🏻😁
A post shared by V. S A M O V O L I K ❤️ (@semi97197) on
Хорошо отдохнули и позагорали☀️😊😎#всенапляж#пляжвпарке#паркспорта
A post shared by Karina Klyueva (@karina_klyueva) on
Всем море позитива))лето продолжается😎🎉 #солнечный#follow4follow#followlike#followme
A post shared by Pikarskaya Dariya (@pikarskaya_dariya) on
Ну и июнь😒 На улице дубак, согревают только эти солнечные фото☀️ #всенапляж #пляжвпарке #паркспорта #bmw
A post shared by Angelina Zemlyanova (@angelina_zemlyanova) on
Свой пляжный сезон объявляю открытым🔥🙈 #всенапляж #паркспорта #спасилето
A post shared by Анастасия (@anastasiasokhrynina) on
Спасатели малибу💁🏼😂Максимально серьезна 😂 #бросатьутопающему #всенапляж #паркспорта #пляжвпарке
A post shared by Angelina Zemlyanova (@angelina_zemlyanova) on
Кажется лента Инстаграм ещё долго будет пестрить фотками с открытия Пляжа🙈 #всенапляж #паркспорта
A post shared by • ANYA KUNITSKAYA • (@annkunitskayaa) on
Комментарии
Мне шезлонг с Ключевой
массовый недотр@хоз открытой формы
девки, вы нахрена ступни тянете?
4.08.2017 12:21
- гость -
девки, вы нахрена ступни тянете?
чтобы ноги длиннее казались
короче на второй фотке где розовый купальник - пузо висит
на третьей где в черном подмышки не в порядке
хотя может кому и так нравится
смотр татуированных хлюш барнаула в одинаково
убогихэротичных позах...
Каков товар - таков купец! может на них бомжи и алкаши какие и позарятся
лето лето улетает м/ф (c) Green Grey
4.08.2017 12:48
А
Кривые длинные ноги...
А вкуса у девушек не хватает, чтобы понять, что вот такое повальное отклячивание задницы, приподнимание ног с вытянутыми ступнями и нарочитое позирование боком выглядит неестественно и пошло.
Будьте естественны! Уважайте себя и определитесь - вы себя продать повыгоднее пытаетесь или просто фотографируетесь во время приятного времяпровождения?
короче на второй фотке где розовый купальник - пузо висит
на третьей где в черном подмышки не в порядке
хотя может кому и так нравится
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Ты никак думаешь, что на рынке товар выбираешь?
Красивые девахи!!! Заворачивайте)))