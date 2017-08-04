Ученый Калифорнийского университета заявил, что глобальное потепление происходит из-за кошек и собак, которые съедают в Америке столько же еды, сколько и пятая часть населения страны. Об этом пишет "Российская газета".
Он отметил, что на производство мяса и кормов для кошек и собак тратится больше воды, энергии и других ресурсов, чем для выращивания сельхозкультур. Кроме этого, калифорнийский ученый подчеркнул, что проблемой, помимо всего прочего, является и загрязнение окружающей среды, приводящее в том числе к эрозии почвы.
Исследователь посчитал, что этим животным нужно примерно 19% от той пищевой энергии, что потребляет американское население. К тому же содержание домашних животных приводит к выбросам метана и оксида азота в количестве, соответствующем 64 миллионам тонн углекислого газа.
Таким образом, ученый из Калифорнийского университета считает, что климат можно спасти, если брать те породы собак и кошек, которые едят меньше мяса. Также исследователь говорит о том, что кошек и собак не нужно кормить дорогими кормами. По его мнению, они должны есть то, что не съели их хозяева. Однако без снижения числа домашних питомцев воздействие на окружающую среду по-прежнему будет значительным.
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