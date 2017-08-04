Фото: vk.com/act54
Мужчина и женщина в Новосибирске забрались на стрелу крана, требуя выплаты зарплат. Произошедшее сфотографировали прохожие.
Как сообщили в паблике АСТ-54, инцидент произошел в районе Затулинки. "На строительном объекте ГК ПТК-30 на улице Зорге всё как обычно: в этот раз на стрелу крана забрались двое крановых — мужчина и женщина. Они требуют выплаты заработной платы", — говорится в заметке.
Эту информацию подтвердили в полиции, уточнив, что инцидент произошел около 07:00.
На место выехали сотрудники полиции, спасательные службы, СКР, сотрудники прокуратуры, а также представители компании-застройщика.
Переговоры с протестующими закончились тем, что мужчина и женщина самостоятельно спустились с крана.
Отметим, что такой механизм выражения протеста, судя по всему, начинает укореняться в Новосибирске, поскольку текущим летом подобные инциденты уже имели место.
Комментарии
Вангую следующую новость:
Россияне везде забрались на башенные краны, требуя зарплату .
4.08.2017 11:55
Пленный
Гораздо эффективнее требовать не самому залезая на кран, а вешать на них тех, у кого требуешь)
Около башенных кранов
Девочки стайками вьются
Мастер на них из кабины
Смотрит всегда с высока (с)