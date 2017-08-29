До начала учебного года остались считанные дни. Лето заканчивается, а это значит, что школьные портфели уже собраны, куплены тетради и ручки. Как быть, если вы все еще не собрали ребенка в школу? Amic.ru совместно с магазином "Канцмаркет" подготовил советы, которые помогут быстро и правильно подобрать канцелярские товары для ребенка.
Комментарии
В рюкзаке самое главное - его вес, выбирать лучше среди рюкзаков, весом менее 1 кг.
То же самое касается дневника, не нужны твердые обложки, достаточно картонной. А еще загляните внутрь, обратите внимание на то, чтобы ширина колонки для записывания заданий на дом была достаточно большой. С ней часто бывают проблемы, текст заданий не входит.
Дневник в твердом переплете, еще кучу учебников, тетрадей и сама потащу этот рюкзак, подумываю прикупить тележку на колесиках.
В выборе тетрадей еще добавить: чтобы разлиновка не резала глаза. Яркий лист портит зрение. А таблица умножения и справочный материал нужен не очень усердному ученику. на экзамене таблицы умножения нет. пусть ребенок ее выучит
9.08.2017 10:24
Мари Вы всю жизнь будете за ребенка все таскать?))))))
Хорошие рекомендации, не дешёвые. Собрала канцелярию четвероклашке, минус 1000 рублей, брала российских производителей. И это не считая спецтетрадей, формы и прочих школьных "радостей".
Зачем школьнику ножницы для 2-4 лет???? +тренажер "рыбка", если, как заявляет продавец, карандаши и ручки заранее сделаны для удобного письма.
29.08.2017 08:33
Гость
Зачем школьнику ножницы для 2-4 лет???? +тренажер "рыбка", если, как заявляет продавец, карандаши и ручки заранее сделаны для удобного письма.
есть и дошколята, например
Жаль, что у меня в детстве не было тренажеров никаких, так и не научилась ручку правильно держать(
23.08.2017 15:00
Арина
Хорошие рекомендации, не дешёвые. Собрала канцелярию четвероклашке, минус 1000 рублей, брала российских производителей. И это не считая спецтетрадей, формы и прочих школьных "радостей".
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Как вы так умудряетесь? Я удивляюсь. Тоже четвероклашка. Пенал с прошлого года в хорошем состоянии, линейка, карандаши, краски, кисти, цветная бумага - всё с прошлого года. Докупили дневник, альбом для рисования, ручку и ластик. Около 200 руб. потратили.