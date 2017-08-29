До начала учебного года остались считанные дни. Лето заканчивается, а это значит, что школьные портфели уже собраны, куплены тетради и ручки. Как быть, если вы все еще не собрали ребенка в школу? Amic.ru совместно с магазином "Канцмаркет" подготовил советы, которые помогут быстро и правильно подобрать канцелярские товары для ребенка.

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