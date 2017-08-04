Еще не решили, как провести выходные? Читайте наш традиционный гид и стройте планы.
В краевой столице открылась выставка знаменитого художника Никаса Сафронова, экспозиция работ которого представлена в музее "Город". Здесь собраны лучшие работы мастера, написанные в разных жанрах, среди которых есть и картины в стиле созданного им Dream Vision. В основе данного направления лежит классическая живопись.
В парке "Солнечный ветер" в субботу в 13:00 начнется фестиваль козьего молока. В программе – представление личных подсобных хозяйств, выставка животных, конкурсы рисунков, викторины и самое главное — дегустация продуктов из козьего молока.
Завершить субботу можно на концерте в Harat’s Pub (Красноармейский, 73а), здесь выступят "Глебан & Мишан". Вход свободный. Кроме того, можно послушать группу "ПапаКарлаМаркса" в Hairy Lemon Pub (Лазурная, 13). Начало в 21:00.
Главным событием воскресенья станет масштабный фестиваль "Парк Рок" в Парке спорта (Энтузиастов, 12в). Начнется он в 15:00, а закончится только в 22:00. Пришедших ждет живое исполнение, качественное музыкальное и световое оборудование, выступления рок-команд Барнаула, Алтайского края и Новосибирска, а также развлекательные площадки, призы и подарки. О своем участии уже заявили известные рок-группы, такие как SkaйФ, REBELS STREET, "Волны", "Тиара", "NольТри", "Шоу Мегабит", "Несуразные вещи", группа "РЭТОР", Outlooks, "Провинция", "Ракеты", PunkRock Orchestra ПП, Redrollers. Вход свободный.
В кино можно сходить на мрачное фэнтези с Мэттью МакКонахи "Темная башня", боевик "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон в главной роли, драму "Роковое искушение" со звездным составом, в который вошли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннингтриллер. Также в кино показывают картину "Ветреная река", фильм с Холли Берри "Похищение" и боевик с Антонио Бандерасом "Охранник".
Детей стоит сводить на мультфильмы "Стань легендой! Бигфут младший" или "Гадкий я 3".
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