Фото: inozery.ru
Август наступил, а значит, в настоящее время жители Барнаула получают квитанции об оплате ЖКУ за прошедший месяц, когда во всем крае поднялись тарифы. Власти региональной столицы подчеркивают, что в этом году платежи поднялись менее существенно, чем в прошлом.
"В августе барнаульцы получат квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, потребленных в июле, и увидят в них новые суммы. Это связано с ежегодным повышением тарифов, которое происходит в середине лета во всех регионах страны", — заявили 4 августа в городской администрации.
В мэрии добавляют, что с 1 июля тарифы выросли менее заметно, чем в прошлом году, поскольку был установлен предельный индекс в размере 5,2%.
Портал Amic.ru ранее сообщал, что стоимость электричества увеличилась на 3-5%. В данном случае все зависит от типа дома. Такса за тепло выросла на 3,1%. Городской водоканал будет брать за свои ресурсы на 2-4,9% больше. Горячая же вода станет дороже на 3-3,5%.
Отметим также, что с июля в Алтайском крае выросли тарифы на природный и сжиженный газ.
Комментарии
А чего растут тарифы то ? Санкции идут на пользу, крым наш, экономика с колен поднялась, а тарифы все равно растут.
у меня почему то зарплата выросла 2рубля 40 копеек ,а тут сразу на 1000 рублей,и что
Мне больше интересно, откуда в квитанциях появилась строчка "Другие расходы"
Кто то летом отапливается? Почему плата за тепло увеличивается в июле??? Уро ды!!!!!
Да готов платить по всем счетам,а а денег у меня -море, главное,что бы у серёги дугина бабло не кончалозь!
Почему плата за тепло увеличивается в июле???
а это инновационное решение эффективных манегеров чтобы в годовой статистике показывалось лишь половинное увеличение платежей за коммунальные услуги
Когда будет перерасчёт за неправомерно завышенные тарифы?
никогда
Когда будет перерасчёт за неправомерно завышенные тарифы?
Он уже был. Тарифы же выросли меньше, чем в прошлом году)