Дождливая и вместе с тем жаркая погода ожидается в Алтайском крае на предстоящих выходных. По прогнозам ЦГМС по региону, в эти дни столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов. в регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур.
В субботу, 5 августа, в отдельных районах Алтайского края пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами усилится до 14 метров в секунду.
В ночь на воскресенье в предгорных районах также возможны дожди, гроза, град. Ночью температура воздуха составит +13...+18 градусов. Днем 6 августа также будет жарко: +28...+33 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17.
В Барнауле 5 августа во второй половине дня также пройдет дождь. Воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ветер в этот день будет дуть юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10. В воскресенье к концу дня также возможен дождь. Температура воздуха составит +28...+30 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Комментарии
даже читать не интересно
Уже два дня нет дождей, но Амик упорен как никогда.