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Заслуженный тренер Литвы Ромуальдас Петронис, который в России тренировал уже несколько клубов, в ближайшее время возглавит барнаульскую команду "АлтайБаскет". Как сообщает портал basketnews.lt, соглашение "АлтайБаскета" со специалистом будет рассчитано на один год с возможностью продления.
52-летний Ромуальдас Петронис станет вторым иностранным тренером в российской Суперлиге-2 (ещё один – серб Йован Попович – возглавляет московскую "Руну-Баскет"). В начале 2000-х Петронис являлся ассистентом главного тренера в саратовском "Автодоре", также был помощником главного тренера в женском московском "Динамо" и пермском "Урал-Грейте".
Спустя сезон работы в вильнюсском клубе "Сакалай" вернулся в 2008 году в Россию и до конца сезона 11/12 работал с молодёжной командой "Чеховские Ястребы". Затем тренировал на Украине, в Литве, Турции, а в минувшем сезоне возглавлял женский баскетбольный клуб Astana Tigers из Казахстана.
Предыдущий главный тренер "Алтайбаскета" Михаил Терехов по окончании минувшего сезона ушел в ярославский "Буревестник". Кроме того, стан нашей команды пополнит в новом сезоне Дмитрий Приходько.
Комментарии
А смысл????????
Нет средств выступать ступенью выше. Обидно.