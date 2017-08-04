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Тренировать "АлтайБаскет" в новом сезоне будет специалист из Литвы

, ИА "Амител"
Ромуальдас Петронис подпишет контракт с командой в ближайшее время

Фото: "Рива-спорт"

Заслуженный тренер Литвы Ромуальдас Петронис, который в России тренировал уже несколько клубов, в ближайшее время возглавит барнаульскую команду "АлтайБаскет". Как сообщает портал basketnews.lt, соглашение "АлтайБаскета" со специалистом будет рассчитано на один год с возможностью продления.

52-летний Ромуальдас Петронис станет вторым иностранным тренером в российской Суперлиге-2 (ещё один – серб Йован Попович – возглавляет московскую "Руну-Баскет"). В начале 2000-х Петронис являлся ассистентом главного тренера в саратовском "Автодоре", также был помощником главного тренера в женском московском "Динамо" и пермском "Урал-Грейте".

Спустя сезон работы в вильнюсском клубе "Сакалай" вернулся в 2008 году в Россию и до конца сезона 11/12 работал с молодёжной командой "Чеховские Ястребы". Затем тренировал на Украине, в Литве, Турции, а в минувшем сезоне возглавлял женский баскетбольный клуб Astana Tigers из Казахстана.

Предыдущий главный тренер "Алтайбаскета" Михаил Терехов по окончании минувшего сезона ушел в ярославский "Буревестник". Кроме того, стан нашей команды пополнит в новом сезоне Дмитрий Приходько.


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Комментарии

4.08.2017 14:20
- гость -

А смысл????????

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4.08.2017 14:38
Skrudg

Нет средств выступать ступенью выше. Обидно.

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