Лидер известной группы Scooter Эйч Пи Бакстер и его команда прилетели в Крым, чтобы выступить 4-5 августа на фестивале ZBfest в Балаклаве, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщается, музыканта встретили в аэропорту Симферополя с пакетом барабульки. Но музыкант отказался отведать рыбу, потому что она, по его мнению, выглядит "странно".
Группа прилетела в Крым после Франции. Ранее власти Украины сказали, что посадят в тюрьму музыкантов, если они дадут концерт на полуострове.
На это лидер группы заявил, что творчество группы — вне политики и он категорически против того, чтобы коллектив использовали в политических целях.
Также на фестивале выступят Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Гарик Сукачев и группа "Бригада С", Сергей Галанин, "СерГа", "Градусы" и другие коллективы.
Комментарии
Также на фестивале выступят Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" может всетаки группа, или не?
Нет, группировка.
А "Скутер" что, теперь уже Украинская группа?
«Scooter» — немецкий музыкальный коллектив, образованный в 1993 году, и исполняющий электронную танцевальную музыку.
Брезгливые парни
европейских притонов не чураются, а есть барабульку отказываются, вот разборчивые нашлись...