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Жителей Курьинского района обеспечат водой в сентябре

, ИА "Амител"
Подрядчик заявил, что в районе слишком каменистая почва

Фото: Kp.ru

Проблема с обеспечением водой жителей Курьинского района решится уже этой осенью. Об этом сообщил 4 августа губернатор Алтайского края Александр Карлин во время традиционного Медиалога с журналистами.

Более трех лет жители населенного пункта испытывают проблемы с водой. Из крана она бежит маленькой струйкой, а об использовании стиральной машины-автомата нет и речи. Весной 2017 года из бюджета края были выделены средства на новую скважину. Однако подрядчик до сих пор не произвел буровые работы. По его словам, здесь слишком каменистая почва.

Губернатор сообщил, что как раз накануне посетил этот район и взял решение проблемы под личный контроль. И этой осенью жители одного из самых известных туристических мест Алтайского края водой будут обеспечены.

"Есть такая проблема. Подрядчик заключил контракт, но ссылается на отсутствие технической возможности вести работы на скальных породах. Сегодня Министерство строительства, транспорта и ЖКХ взяло на контроль ситуацию. Ведется подбор субподрядчика, который такой технической возможностью располагает. В ближайшее время буровые работы на этом объекте начнутся. Не позднее середины сентября новая скважина должна быть введена в эксплуатацию. Я лично держу этот вопрос на контроле", — подчеркнул губернатор.


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Комментарии

4.08.2017 13:27
гость

Курья - район контрастов. Возводят церковь за 60 млн. рублей, а у жителей 3 года нет воды.

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