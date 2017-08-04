Президент России Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре России проверить территорию Байкала на предмет незаконной и экологически вредной деятельности. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщает издание, такое заявление глава российского государства сделал на совещании, посвященном вопросам экологического развития региона.
"Прошу Генпрокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности", — отметил Владимир Путин.
Также глава государства попросил ведомство принять все меры, если какие-либо нарушения будут выявлены после проведенной проверки.
Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем.
Комментарии
... но больше всех трудился сам Гениалиссимус. Он разъезжал по всей стране и требовал увеличить добычу нефти, выплавку стали, урожайность хлопчатника, изучал проблемы яйценоскости кур-несушек и наблюдал за окотом овец. А поскольку страна большая, за всем не усмотришь, он решил воспользоваться передовой техникой и стал совершать регулярные инспекционные облеты на космическом аппарате. И оттуда следил за передвижением войск, разработкой карьеров, вырубкой лесов, строительством отдельных объектов и добычей угля открытым способом...
Владимир Войнович. Москва 2042.
Не, ну с передовой техникой Войнович погорячился! А лететь на современной, с космодрома Восточный хлопец зассыт...
фу-фу, идиотизмом попахивает
Конечно идиотизм! Можно подумать прокуратура без него не знает что делать!